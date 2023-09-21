Деменция и скандалы: как живет звезда «Бриллиантовой руки» Светличная

Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Светлана Светличная

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная прославилась после выхода фильма «Бриллиантовая рука». Постепенно она стала пропадать с экранов, а в прошлом году появилась информация о наличии у актрисы психиатрического заболевания. Какие подробности известны?

Чем известна Светлана Светличная

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в Армении. Отец будущей актрисы был военным, поэтому семья часто меняла место жительства.

Впервые драматический кружок Светличная посетила еще в детском саду на родине. Когда она пошла в первый класс, то семья находилась уже в Сумской области, и там девочка не оставила увлечения театром. Окончила школу будущая звезда в Прибалтике, где тоже занималась в театральной студии. Затем Светличная поступила во ВГИК на курс Михаила Ромма.

Дебют артистки на экране случился в фильме «Колыбельная». Также, будучи студенткой, она сыграла в картине «Мне 20 лет».

Первой главной ролью артистки была работа в ленте «Им покоряется небо». Также она снималась в фильмах «Стряпуха», «Чистые пруды», «Тридцать три», «Не самый удачный день». Популярность Светличная получила после выхода картины «Бриллиантовая рука». Там актриса появилась в нескольких эпизодах, но этого хватило, чтобы ее запомнили зрители. Она стала первой девушкой, станцевавшей стриптиз в советском кино.

После этого Светличная играла в лентах «Новые приключения неуловимых», «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».

Светличная славилась самой эффектной актрисой СССР, поэтому часто ездила в зарубежные поездки. Она входила в состав советских кинематографических делегаций, отправляющихся на международные кинофестивали.

В 90-е карьера актрисы приостановилась. В начале 2000-х годов Светличная вернулась на экраны — она снялась в картине Ренаты Литвиновой «Богиня. Как я полюбила», а также в проектах «Гаражи» и «Куратор».

Личная жизнь Светланы Светличной

Первую любовь Светлана Светличная встретила во время учебы в театральном институте — им стал Владимир Ивашов. Пара поженилась в 1961 году. В браке родилось два сына — Алексей и Олег.

В 80-х наступили тяжелые времена — в стране начался творческий кризис, и артисты практически перестали сниматься. Тогда Ивашов пошел работать на стройку, а Светличная занималась воспитанием детей.

В 1995 году Ивашов умер — из-за тяжелой физической нагрузки у него обострилась язва желудка.

Спустя несколько лет Светличная встретила барда Сергея Смирнова-Сокольского. Он был младше актрисы на 20 лет. Пара сыграла свадьбу, но спустя время звезда «Бриллиантовой руки» заявила, что совершила ошибку — мужчина, по ее словам, оказался альфонсом. Их брак продлился всего 27 дней.

Светличная больше не выходила замуж, однако ей приписывали много романов. СМИ утверждали, что она встречалась со стилистом Русланом Татьяниным и певцом Прохором Шаляпиным. Сама артистка эти слухи не подтверждала.

Как Светлана Светличная живет сейчас

В 2006 году в жизни Светличной случилась трагедия — погиб ее младший сын Олег. По официальной версии, он умер от последствий алкоголизма, однако актриса уверена, что уйти на тот свет ему «помогли недруги».

В программе «Пусть говорят» Светличная утверждала, что сын и внучка пытались отравить ее ртутью. Конфликт между родственниками длится уже не один год. Разлад в семье начался, когда умер младший сын Олег. У него осталась квартира, которую Светличная хотела забрать себе, однако жилье отошло внучке.

Актриса даже обращалась в полицию с заявлением на родственников, которые якобы планировали ее убить. Внучка Светличной считает, что она просто хочет привлечь к себе внимание. Женщина отмечала, что актриса не идет на контакт с родственниками, не берет трубки и не открывает дверь. В ноябре 2020 года Светличная даже сообщила, что отдаст свою квартиру после смерти соседям, а не семье.

В апреле 2021 года Светличная попала в больницу из-за подозрения на инсульт. Через день ее наследник сообщил, что актрису выписали домой.

25 октября 2021 года появилось сообщение об исчезновении Светличной. В полицию обратился ее сын Алексей, сообщив, что мама не выходит на связь. Тогда же наследник звезды заявил, что она страдает деменцией и может забыть адрес своего дома. К поискам актрисы подключились полиция и волонтеры.

На следующий день Светличную нашли. Оказалось, что актриса участвовала в съемках ток-шоу. Друг актрисы Иван Николаев тогда сообщил, что артистка не пропала, а переехала. Сама Светличная в программе «Прямой эфир» в своих бедах обвинила невестку Ольгу. По словам актрисы, та постоянно высказывала ей претензии и общалась с ней грубо.

В конце прошлого года сын Светличной сообщил, что она находится под наблюдением врачей в психиатрической больнице. Он отметил, что помимо деменции у нее диагностировали болезнь Альцгеймера.

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