https://static.news.ru/photo/fd1a6efe-32e8-11ea-b6c1-fa163e074e61_660.jpg Наталья Бочкарёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В Преображенский районный суд города Москвы 9 января 2020 года поступило уголовное дело в отношении известной актрисы Натальи Бочкарёвой.

По информации NEWS.ru, в постановлении органов предварительного расследования сообщается о прекращении уголовного делопроизводства после истории с подозрениями в употреблении запрещённых веществ. Артистке будет назначено наказание в виде судебного штрафа.

Также уточняется, что дата заседания по рассмотрению этого постановления ещё не назначена.

В ночь на 28 сентября наряд ДПС остановил актрису и заподозрил её в употреблении наркотиков. Правоохранители нашли у Бочкарёвой около 0,6 г кокаина. Светская львица опровергла своё задержание и пообещала обратиться в суд.

Как ранее писал NEWS.ru, Бочкарёва выложила новое фото в Instagram, чем снова напомнила историю с кокаином. На снимке она изображена в мужской рубашке на голое тело.