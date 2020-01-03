https://static.news.ru/photo/51948d08-2f2d-11ea-a87b-fa163e074e61_660.jpg Фото: danaborisova_official/instagram.com

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что однажды так сильно хотела употребить алкоголь, что выпила духи.

По её словам, три года назад в новогодние праздники из-за алкоголя происходили неприятные вещи. Как правило, празднование заканчивалось поездкой в больницу на скорой.

Господи, какое счастье отдыхать трезвой! Много пьяных кругом, всё-таки Новый год, и мне кажется, они упускают много радостей жизни, которые я вижу трезвым, неизменённым глазом, — написала она в Instagram под фотографией с курорта.

Она порекомендовала своим подписчикам подумать, не нравится ли им её новый образ жизни.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дана Борисова, как и обещала, выложила в Сеть результаты анализов на наличие в организме наркотических и психотропных веществ. По её словам, она сдавала венозную кровь. Медики не нашли никаких запрещённых препаратов в полученном материале.

Кроме того, Борисова обратилась к своей дочери — Полине. Журналистка поблагодарила ребёнка «за всю грязь», которую женщина получает от чада взамен на «понимание и любовь».