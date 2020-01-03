Фото: danaborisova_official/instagram.com

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что однажды так сильно хотела употребить алкоголь, что выпила духи.

По её словам, три года назад в новогодние праздники из-за алкоголя происходили неприятные вещи. Как правило, празднование заканчивалось поездкой в больницу на скорой.

Господи, какое счастье отдыхать трезвой! Много пьяных кругом, всё-таки Новый год, и мне кажется, они упускают много радостей жизни, которые я вижу трезвым, неизменённым глазом, — написала она в Instagram под фотографией с курорта.

Она порекомендовала своим подписчикам подумать, не нравится ли им её новый образ жизни.

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Привет,мои дорогие подписчики За этот отпуск я поняла одна -ГОСПОДИ!КАКОЕ СЧАСТЬЕ ОТДЫХАТЬ ТРЕЗВОЙ Очень много пьяных кругом ,все таки Новый год ,и мне кажется они упускают много радостей жизни,которые я вижу трезвым ,неизмененным глазом !Мне страшно вспоминать ,что я творила в эти праздники ещё три года назад Знаю ,что всегда все заканчивалось скорой ,и поездкой в больницу А там я так хотела выпить ,что однажды выпила духи Подумайте над этим ,может и вам понравится мой образ жизни? #данаборисова #ледисовершенство #самуи2020 #трезвость #счастье #люблювас Огромное спасибо за классные фото @kate_rehab

Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official)

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дана Борисова, как и обещала, выложила в Сеть результаты анализов на наличие в организме наркотических и психотропных веществ. По её словам, она сдавала венозную кровь. Медики не нашли никаких запрещённых препаратов в полученном материале.

Кроме того, Борисова обратилась к своей дочери — Полине. Журналистка поблагодарила ребёнка «за всю грязь», которую женщина получает от чада взамен на «понимание и любовь».

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