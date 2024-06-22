Дана Борисова раскрыла, какой подарок сделает дочери на 17-летие Дана Борисова заявила, что подарит дочери ринопластику на 17-й день рождения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Дана Борисова и и ее дочь Полина Аксенова

Телеведущая Дана Борисова заявила, что подарит дочери Полине на 17-летие ринопластику, информирует Telegram-канал «Светский хроник». По ее словам, ребенок сам просит об этом. Борисова подчеркнула, что дочь все устраивает, кроме носа.

Более того, мы даже знаем, какую первую сделаем операцию. Носик она просит в подарок. Все устраивает, она похожа на меня, а носиком она своим почему-то недовольна. Считает, что он у нее похож на папин. Я точно категорически не буду ей ничего запрещать, — поделилась телеведущая с журналистами.

Весной дочь Даны Борисовой пожаловалась, что похудела на уколах для диабетиков, переживая множество побочных эффектов. По словам Полины, это был «ужасный опыт». 16-летняя девушка отметила, что никому не стоит такое повторять. Дочь телеведущей призналась, из-за лекарства у нее возникли тошнота и боли в теле.

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