«Это ужасно»: дочь Борисовой о похудении на уколах для диабетиков Дочь Даны Борисовой рассказала о похудении на уколах для диабетиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дана и Полина Борисовы

Дочь 47-летней телеведущей Даны Борисовой Полина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ призналась, что похудела на уколах для диабетиков, испытывая при этом множество побочных эффектов. По словам 16-летней девушки, это был «ужасный» опыт, который никому не стоит повторять. Полина рассказала, что из-за лекарства у нее возникли тошнота и боли в теле.

Я понимаю, что это ужасно. И конечно, так делать не стоит. Бока кололо, естественно. Тошнило от еды, ты просто ходишь, а тебе от всей еды противно, — сообщила Полина в эфире.

Ранее Дана Борисова попала в больницу после того, как начала делать себе инъекции для диабетиков, способствующие быстрому похудению. Лежавшую на полу без сознания Борисову обнаружила ее дочь.

Прибывшие по вызову медики смогли привести звезду телеэкранов в чувство, она им рассказала, что испытывает тошноту, головокружение, тахикардию и аритмию. Медики сначала решили, что у Борисовой передозировка наркотиками, однако взятые тесты показали отсутствие в крови запрещенных веществ. Позже психиатр заявил об угрожающем жизни состоянии Борисовой. Медики обнаружили у нее тремор, который, по их словам, может стать началом болезни Паркинсона, также у телеведущей был снижен уровень белка и глюкозы.