StarHit: диагноз госпитализированной Даны Борисовой несет угрозу жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дана Борисова

Издание StarHit сообщает, что телеведущая Дана Борисова попала в больницу после того, как начала делать себе инъекции для диабетиков, способствующие быстрому похудению. Как уточняет издание со ссылкой на ведущего ток-шоу Андрея Малахова, лежавшую на полу без сознания Борисову обнаружила ее дочь. StarHit приводит слова психиатра, который заявил об угрожающем жизни состоянии Борисовой.

По информации издания, прибывшие по вызову медики смогли привести звезду телеэкранов в чувство, она им рассказала, что испытывает тошноту, головокружение, тахикардию и аритмию. Медики сначала решили, что у Борисовой передозировка наркотиками, однако взятые тесты показали отсутствие в крови запрещенных веществ.

В состоянии Даны Александровны есть проблемы, угрожающие ее жизни. Нам предстоит провести полный комплекс медицинских мероприятий. Чтобы добиться выздоровления Борисовой, надо подключать неврологов — заключил врач.

Издание пишет, что у Борисовой начался тремор, который, по словам врача, может стать началом болезни Паркинсона, также у телеведущей снижен уровень белка и глюкозы.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве госпитализировали телеведущего Николая Дроздова. Отмечалось, что у него начались осложнения на фоне лечения онкологического заболевания и врачи назначили ему противоопухолевую терапию. Однако позднее его друг художник Константин Мирошник опроверг информацию о госпитализации телеведущего и заявил, что Дроздов ездил к стоматологу.