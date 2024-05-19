Виктория Боня заявила, что у ее мамы страшные последствия после операции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Боня

Российская телеведущая, модель и блогер Виктория Боня в Instagram (деятельность в РФ запрещена) призналась, что у ее мамы плохие последствия после операции по подтяжке лица. Какие именно, она не уточнила, но назвала их «немного страшными». По ее словам, сейчас остается только ждать.

Мама моя не очень. Скажу сразу, у мамы плохие последствия после операции. Я бы даже сказала немножко страшные. Сейчас мы ждем, — поделилась Боня.

В ноябре телеведущая отправила 68-летнюю мать на подтяжку лица, чтобы сделать «лисьи глазки». Операция в Дубае обошлась в сумму около девяти миллионов рублей. Однако последствия оказались печальными.

Ранее Боня поделилась личным опытом пластической операции. Блогер призналась, что после вмешательства у нее были огромные отеки. Модель полгода «плакала в подушку», поскольку ее никто не узнавал, даже она сама. Боня подчеркнула, что пережила очень большой стресс и впредь пообещала не делать пластические операции. Эффект хирурги пообещали ей на всю жизнь.

По словам самой телеведущей, о пластике она никогда не думала. Однако ее соблазнило обещание «лисьих глазок». Боня отметила, что «вау-эффект» наступит через четыре месяца.