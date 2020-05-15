Цискаридзе: «Меня гнобили в Большом театре»

Народный артист России Николай Цискаридзе признался, что ушёл из Большого театра из-за того, что у него не сложились отношения с руководством.
По его словам, новый руководитель стал уничтожать здание, а также систему.
Люди, которые там сейчас руководят, ничего не понимают в искусстве. Я не хотел участвовать в тех передрягах. Меня там гнобили. В театре надо распустить всех, потому что всё, что там происходит — преступление, — поделился танцор в прямом эфире с оперным певцом Юсифом Эйвазовым.
Артист напомнил, что протанцевал 21 год. Он сам решил остановиться.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Цискаридзе обратился за помощью к медикам. По некоторым данным, поводом для экстренного вызова скорой помощи стала аллергическая реакция на фоне стресса.
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