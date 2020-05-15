Цискаридзе: «Меня гнобили в Большом театре»

https://static.news.ru/photo/182a2e3a-96af-11ea-9308-fa163e074e61_660.jpg Николай Цискаридзе Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист России Николай Цискаридзе признался, что ушёл из Большого театра из-за того, что у него не сложились отношения с руководством.

По его словам, новый руководитель стал уничтожать здание, а также систему.

Люди, которые там сейчас руководят, ничего не понимают в искусстве. Я не хотел участвовать в тех передрягах. Меня там гнобили. В театре надо распустить всех, потому что всё, что там происходит — преступление, — поделился танцор в прямом эфире с оперным певцом Юсифом Эйвазовым.

Артист напомнил, что протанцевал 21 год. Он сам решил остановиться.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Цискаридзе обратился за помощью к медикам. По некоторым данным, поводом для экстренного вызова скорой помощи стала аллергическая реакция на фоне стресса.