Бывшая жена Рыжего из «Иванушек» обнажилась ради науки

https://static.news.ru/photo/33c91710-b44a-11ea-a2f5-fa163e074e61_660.jpg Мария Лопатова Фото: mashalopatova/instagram.com

Бывшая гражданская жена Андрея Григорьева-Апполонова из «Иваншек» полностью разделась для эффектного кадра. Мария Лопатова заявила, что «завещала» своё тело науке.

Бывшая пассия певца, а ныне — жена известного баскетболиста Андрея Кириленко на фото возлегает на кушетке, свои прелести она едва прикрывает руками.

Я решила посвятить себя науке. Я подумала, что исследования, научные статьи, «переменные» — мой конек! Кстати, тело и органы я тоже «завещала» науке, — подписала фото дочь прославленного баскетболиста Андрея Лопатова, подписав в хэштегах «интим не предлагать».

С Григорьевым-Апполоновым 41-летняя Мария Лопатова прожила три года. Она забеременела, но у неё случился выкидыш, после чего отношения с музыкантом у Марии стали портиться. Через некоторое время пара рассталась.

С Андреем Кириленко у Марии Лопатовой трое детей. Также 11 лет они удочерили ещё одного ребёнка — девочку по имени Александра. Лопатова по-настоящему счастлива в браке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что другая бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова Мария Банкова продаёт квартиру, оставленную певцом их детям. Ивану и Артемию предназначалась трёхкомнатная квартира в «сталинке» в Пресненском районе Москвы.