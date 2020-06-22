Бывшая жена Рыжего из «Иванушек» обнажилась ради науки

Я решила посвятить себя науке. Я подумала, что исследования, научные статьи, «переменные» — мой конек! Кстати, тело и органы я тоже «завещала» науке, — подписала фото дочь прославленного баскетболиста Андрея Лопатова, подписав в хэштегах «интим не предлагать».
С Григорьевым-Апполоновым 41-летняя Мария Лопатова прожила три года. Она забеременела, но у неё случился выкидыш, после чего отношения с музыкантом у Марии стали портиться. Через некоторое время пара рассталась.
С Андреем Кириленко у Марии Лопатовой трое детей. Также 11 лет они удочерили ещё одного ребёнка — девочку по имени Александра. Лопатова по-настоящему счастлива в браке.
Ранее NEWS.ru сообщал, что другая бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова Мария Банкова продаёт квартиру, оставленную певцом их детям. Ивану и Артемию предназначалась трёхкомнатная квартира в «сталинке» в Пресненском районе Москвы.