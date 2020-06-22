Шоу-бизнес

Бывшая жена Рыжего из «Иванушек» обнажилась ради науки

08:31, 22 июня 2020
Мария Лопатова Мария Лопатова Фото: mashalopatova/instagram.com

Бывшая гражданская жена Андрея Григорьева-Апполонова из «Иваншек» полностью разделась для эффектного кадра. Мария Лопатова заявила, что «завещала» своё тело науке.

Бывшая пассия певца, а ныне — жена известного баскетболиста Андрея Кириленко на фото возлегает на кушетке, свои прелести она едва прикрывает руками.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

Ð¯ ÑÐµÑÐ¸Ð»Ð° Ð¿Ð¾ÑÐ²ÑÑÐ¸ÑÑ ÑÐµÐ±Ñ Ð½Ð°ÑÐºÐµ. Ð¯ Ð¿Ð¾Ð´ÑÐ¼Ð°Ð»Ð°, ÑÑÐ¾ Ð¸ÑÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ, Ð½Ð°ÑÑÐ½ÑÐµ ÑÑÐ°ÑÑÐ¸, Â«Ð¿ÐµÑÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½ÑÐµÂ» - Ð¼Ð¾Ð¹ ÐºÐ¾Ð½ÑÐº! :))))))) ÐºÑÑÐ°ÑÐ¸ ÑÐµÐ»Ð¾ Ð¸ Ð¾ÑÐ³Ð°Ð½Ñ Ð¸ ÑÐ¾Ð¶Ðµ Â«Ð·Ð°Ð²ÐµÑÐ°Ð»Ð°Â» Ð½Ð°ÑÐºÐµ. #Ð±ÐµÐ·ÑÐ¸Ð»ÑÑÑÐ° #ÑÑÐ¾ÑÐ¸ÐºÐ°#Ð¸Ð½ÑÐ¸Ð¼Ð½ÐµÐ¿ÑÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°ÑÑ

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Masha Lopatova (@mashalopatova)

Я решила посвятить себя науке. Я подумала, что исследования, научные статьи, «переменные» — мой конек! Кстати, тело и органы я тоже «завещала» науке, — подписала фото дочь прославленного баскетболиста Андрея Лопатова, подписав в хэштегах «интим не предлагать».

С Григорьевым-Апполоновым 41-летняя Мария Лопатова прожила три года. Она забеременела, но у неё случился выкидыш, после чего отношения с музыкантом у Марии стали портиться. Через некоторое время пара рассталась.

С Андреем Кириленко у Марии Лопатовой трое детей. Также 11 лет они удочерили ещё одного ребёнка — девочку по имени Александра. Лопатова по-настоящему счастлива в браке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что другая бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова Мария Банкова продаёт квартиру, оставленную певцом их детям. Ивану и Артемию предназначалась трёхкомнатная квартира в «сталинке» в Пресненском районе Москвы.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях