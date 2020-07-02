Первая жена Ефремова ответила на слухи о его избиениях

https://static.news.ru/photo/aafc5830-bc77-11ea-a8f9-fa163e074e61_660.jpg Евгения Добровольская Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Бывшая супруга Михаила Ефремова Евгения Добровольская прокомментировала сообщения о том, что артист жестоко расправлялся с жёнами. Ранее о том, что он подсаживал возлюбленных на алкоголь и избивал, рассказал режиссёр Валерий Сергеев, сославшись на слова бывшей заведующей литературной части МХТ Чехова Татьяны Бронзовой.

Я не хочу говорить ни про Михаила Олеговича в данной ситуации, ни про это. Бронзова, если что-то знает, то пусть и говорит. Я всё это не комментирую и не хочу муссировать тему, связанную с человеком, который сейчас находится в беде человеческой. Прошу отстать от него, — заявила Добровольская в интервью телеканалу «360».

Бронзова сообщала, что актёр бил своих жён. Особенно агрессивным он становился после употребления алкоголя. Она назвала артиста недобрым человеком, весёлым среди друзей, но драчливым, если кто-то ему начнёт перечить. Бронзова считает, что на наркотики Ефремова подсадила бывшая жена Ксения Качалина. По её словам, однажды актёр сказал, что не может играть в спектакле из-за сильной боли в горле. Артисту вызвали врача, который констатировал, что Ефремов сжёг слизистую кокаином.

Режиссёр Валерий Сергеев в свою очередь рассказал, как артист однажды в порыве гнева запустил чашкой в свою возлюбленную, актрису Наталью Ионову из-за того, что она посмела высказать возражение, которых актёр не выносил. Стакан разбился, а осколок рассёк девушке губу.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров сильно пострадал, от полученных травм мужчина скончался в больнице.

Позже экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы.

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