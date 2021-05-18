«Была в полном неадеквате»: Божена Рынска пожалела об интервью с Собчак

https://static.news.ru/photo/fb57d544-b87e-11eb-87ea-96000091f725_660.jpg Божена Рынска Фото: Скрин видео ЭМПАТИЯ МАНУЧИ/youtube.com

Российская журналистка Божена Рынска на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» заявила, что жалеет об интервью, которое дала Ксении Собчак после смерти мужа. По её словам, тогда она была в полном неадеквате.

Собчак помогла журналистке организовать поминки Игоря Малашенко, за что она очень благодарна.

Эту благодарность хочу сохранить. Помощь в трудную минуту — это не просто так. Сейчас бы я этого интервью не давала. Жалею ли я? Да, жалею. Я была в полном неадеквате. Мне нельзя было тогда соглашаться, — посетовала Рынска.

Журналистка отметила, что не боится обидеть своим признанием Собчак, так как считает, что во время беседы с ней сболтнула лишнего.

Что ж обижаться-то на правду? Я жалею. Слишком много лишнего сказала. Не ожидала, что будут вещи в квартире рассматривать. Я до сих пор продаю имущество, — призналась она.

Ранее сообщалось, что Божена Рынска всё же добилась того, что её ребёнка, рождённого уже после смерти супруга, внесут в список его наследников. Теперь девочка, которая появилась на свет с помощью суррогатной матери и биоматериала отца, сможет получить свою долю.

65-летний Игорь Малашенко свёл счёты с жизнью в 2019 году. Его тело было обнаружено в саду собственного дома в Сотогранде в Испании. До этого его госпитализировали с обострением неврологического заболевания и клинической депрессии. С Рынской на тот момент общих детей у него не было. Дочь от светского обозревателя родилась после его смерти и появилась на свет с помощью ЭКО и суррогатной матери.