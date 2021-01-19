Бурановские бабушки оценили идею спеть с Little Big

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Экс-солистки группы «Бурановские бабушки» (состав, который выступал на «Евровидении — 2012», сейчас поёт под брендом «Бабушки из Буранова») в целом могут исполнить песню с Little Big, но нужен материал, рассказала в интервью NEWS.ru участница коллектива Ольга Туктарева.

Мы аккуратны в этом вопросе. Принимаем решение совместно. У нас получаются интересные дуэты. Нужно пробовать и смотреть, что получится, — сказала Туктарева.

Певица оценила творчество группы и выразила уверенность, что благодаря им «Евровидение» станет более разнообразным.

Очень весёлые ребята. Неординарные, заводные. Я не любитель такой музыки, но чем больше разнообразия и выбора, тем лучше. Есть закон: количество всякого в какое-то время переходит в качество. Надеюсь, на «Евровидении» это случится, — сказала исполнительница.

Также солистка прославленного коллектива дала советы группе Little Big, если те всё же примут участие в европейском песенном состязании.

Прошло много времени, и я поняла, что нужно было проще ко всему этому относится. Но чувство ответственности, конечно, давило. У нас были сомнения: дилетанты, мимо нот поём, почему мы здесь вообще. А ребята профессионалы. Поэтому мой совет: легко к этому относиться и главное — делать всё от души, — отметила Туктарева.

Песня Uno, которая должна была представить Little Big на «Евровидении», вошла в десятку самых популярных у россиян в 2020 году, писал NEWS.ru.

Отмена «Евровидения – 2020»

Песенный конкурс не состоялся из-за ограничений по коронавирусу. Европейский вещательный союз разработал три сценария проведения состязания в 2021 году. Первый – традиционный – когда все страны приедут в Роттердам (Нидерланды) и выступят на сцене. Третий – самый жёсткий – участники запишут свои выступления в студии на родине и их покажут в прямом эфире.

«Бурановские бабушки»: триумф на «Евровидении»

«Бурановские бабушки» прогремели на всю страну после сюжета по ТВ. Женщины переводили и исполняли хиты на удмуртском языке. В 2010 году коллектив принял участие в отборе на «Евровидение» с песней на удмуртском и заняли третье место.

«Бурановские бабушки» повторно вышли на сцену российского отбора в 2012 году, выиграли его с песней Party for everybody на удмуртском и английском, а затем заняли второе место в финале «Евровидение».

В 2014 году закончился контракт солисток с «Домом Людмилы Зыкиной», певицы отказались продлевать его. В итоге продюсерский центр набрал новых артисток. Прежние организовали новую группу – «Бабушки из Бураново».