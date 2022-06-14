«Бульварное дерьмо»: Пригожин про отказ Моргенштерна петь на русском Продюсер Пригожин: Моргенштерн портит детей «бульварным дерьмом»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Моргенштерн

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru раскритиковал рэпера Алишера Моргенштерна за отказ исполнять свои песни на русском языке. Он сравнил музыканта с большим слоном, который «гадит бульварным дерьмом» и совершает тем самым «преступление» против подрастающего поколения россиян.

Вы знаете, у слона одна программа — гадить не меньше килограмма. Наверное, Моргенштерн чувствует себя большим слоном в части мировой музыкальной элиты, но, как говорится, и это тоже пройдет. Это бульварное дерьмо стало почему-то возможным, и обращать на это внимание мы, к сожалению, стали только сейчас, — возмутился Пригожин.

По его словам, Моргенштерну слишком много дозволено, в связи с чем он делает все что хочет и портит тем самым детей, которые берут с него пример. Пригожин считает творчество рэпера «преступлением против подрастающего поколения».

Хочу отдельно отметить, что ни при каких условиях нельзя портить детей. Все, что они сегодня делают, и все, что им позволено делать, на мой взгляд, является преступлением против подрастающего поколения граждан нашей страны, — добавил продюсер.

Ранее Моргенштерн пообещал выпустить последний альбом на русском языке, после чего рэп-исполнитель будет писать песни только на английском.

8 июня Моргенштерн обжаловал решение суда о штрафе в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в трех выпущенных клипах на его песни. Рэпер настаивает на том, что в его треках отсутствуют какие-либо призывы к употреблению запрещенных веществ.