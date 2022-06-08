Моргенштерн обжаловал штраф за пропаганду наркотиков Адвокат Жорин: Моргенштерн обжаловал штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Моргенштерн

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) обжаловал решение суда о штрафе в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в трёх выпущенных клипах на его песни. Об этом ТАСС рассказал адвокат музыканта Сергей Жорин. По его словам, Моргенштерн настаивает на своей невиновности.

Считаем постановление Набережночелнинского городского суда незаконным, так как само по себе изображение растения в качестве татуировки не может являться пропагандой наркотических средств, потому что не содержит информации о способах, методах разработки, изготовления и употребления наркотических средств, как того требует закон, — заявил адвокат.

Он также .добавил, что в произведениях отсутствуют какие-либо призывы к употреблению запрещённых веществ.

Мы уже подали соответствующую жалобу, — сказал Жорин.

Ранее Жорин от имени Моргенштерна обжаловал в Замоскворецком суде Москвы решение Министерства юстиции о включении артиста в список иноагентов. По словам защитника, музыкант не участвует в политической деятельности России, в связи с чем «не может быть признан иноагентом». Представители Минюста внесли рэпера в реестр 6 мая.