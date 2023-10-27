«У Разина что-то не так с психикой»: Татьяна Буланова об угрозах продюсера Татьяна Буланова назвала Андрея Разина «не совсем адекватным»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Разин

Продюсер Андрей Разин, пообещавший проклясть всех участников концерта памяти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, «не совсем адекватен», заявила NEWS.ru певица Татьяна Буланова. По словам певицы, она не боится его угроз, но считает, что экс-продюсер «Ласкового мая» может навредить сам себе.

Мне кажется, человек не совсем адекватен, у него что-то не так с психикой. Я понимаю, что СМИ нужны рейтинги, но это не тот случай, когда об этом говорить надо много, — заявила Буланова.

Она призналась, что не слышала, чтобы проклятья Разина на кого-то подействовали. Как говорит сама Буланова, у нее на его слова «стоит сильная защита». Певица добавила, что подобными высказываниями, содержащими угрозы, экс-продюсер «Ласкового мая» сам может навлечь на себя беду.

Самое интересное, что если с кем-то что-нибудь случится — всякое в жизни бывает, — все будут думать на него, и на него проклятья самого посыпятся. Он сам за себя не опасается? Понятно, что он слабый человек, иначе бы так себя не вел, — сказала певица.

Ранее Разин в своем блоге назвал негодяями артистов, выступивших на концерте в «Крокус Сити Холле» в честь 50-летия Юрия Шатунова, и пообещал проклясть их и их семьи. До концерта продюсер позвонил Татьяне Булановой и сказал, что с ней может случиться нечто плохое, если она не послушает его и примет участие в мероприятии, посвященном Шатунову.