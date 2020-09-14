«Буду есть ежей»: Гузеева рассказала о любви к морским деликатесам

https://static.news.ru/photo/75372d54-f720-11ea-985f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева показала подписчикам целый ящик морских ежей и призналась, что испытывает огромную любовь к этому деликатесу.

Гузеева призналась, что в 2020 году не была на море и у неё «просто дичайшая нехватка йода в организме».

Я просто ежовая истеричка! Если можно было, я бы ела ежей на завтрак, обед и на ужин. Буду есть ежей! — сообщила телеведущая.

Также Гузеева рассказала, что начаты съёмки нового сезона передачи «Давай поженимся» и она рассчитывает, что на диете из морских гадов сможет стать стройнее.

Мы начали новый сезон «женилок», и я решила так вот и похудеть, и покрасиветь, и постройнеть. Так что буду есть ежей, чего и вам желаю, — закончила ведущая.

Сет из 18 морских ежей стоит более трёх тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru ранее, Гузеева призналась, что ей тяжело угодить всем домочадцам. Её дочь Ольга очень привередлива в еде и не ест мясо.