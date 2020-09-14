«Буду есть ежей»: Гузеева рассказала о любви к морским деликатесам

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева показала подписчикам целый ящик морских ежей и призналась, что испытывает огромную любовь к этому деликатесу.
Гузеева призналась, что в 2020 году не была на море и у неё «просто дичайшая нехватка йода в организме».
Я просто ежовая истеричка! Если можно было, я бы ела ежей на завтрак, обед и на ужин. Буду есть ежей! —
сообщилателеведущая.
Также Гузеева рассказала, что начаты съёмки нового сезона передачи «Давай поженимся» и она рассчитывает, что на диете из морских гадов сможет стать стройнее.
Мы начали новый сезон «женилок», и я решила так вот и похудеть, и покрасиветь, и постройнеть. Так что буду есть ежей, чего и вам желаю, — закончила ведущая.
Сет из 18 морских ежей стоит более трёх тысяч рублей.
Как писал NEWS.ru ранее, Гузеева призналась, что ей тяжело угодить всем домочадцам. Её дочь Ольга очень привередлива в еде и не ест мясо.
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