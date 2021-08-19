Бритни Спирс заподозрили в избиении домработницы из-за собаки

Американскую певицу Бритни Спирс уличили в нападении на домработницу, передаёт портал USA Today, ссылаясь на источники в полиции Калифорнии. По данным журналистов, спор возник из-за того, что потерпевшая женщина отвела питомца звезды к ветеринару. Вернувшись из клиники, пострадавшая заявила, что доктор заподозрил хозяйку четвероногого в плохом отношении с животным.
Начался скандал, и исполнительница якобы
Спирс известна своей любовью к собакам небольших пород. В 2004-м у неё появились два щенка мальтийской болонки и чихуахуа. Она их назвала Лейси Лу и Бит Бит. Позже звезда завела ещё одну чихуахуа — Лаки. В особняке звезды оборудована специальная комната с мебелью для питомцев. В 2007-м певица приобрела йоркширского терьера и дала ему кличку Лондон.