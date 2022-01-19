«Браво, Настя»: Пригожин «похвалил» Волочкову за пьяную выходку в самолёте

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин «похвалил» балерину Анастасию Волочкову за пьяную выходку на борту. По его мнению, артистка устроила дебош в самолёте из-за медицинской маски ради пиара, так как хотела «громко прилететь домой». Об этом Пригожин рассказал в беседе с NEWS.ru.

Комментируя инцидент с Анастасией Волочковой, продюсер подчеркнул, что все пассажиры должны соблюдать антиковидные правила, поскольку неизвестно, кто на борту самолёта болеет, а кто нет. При этом Иосиф Пригожин счёл, что Волочкова добилась своей цели и «громко прилетела домой».

Вот сегодня мы обсуждаем поведение Насти. А что за этим последует? Ничего. Мы просто участники большой пиар-кампании. Настя достигла эффекта, она громко прилетела домой. Браво! Молодец, Настя! То есть она продолжает создавать информационные поводы для рукоплескания. И сейчас мы весь месяц будем обсуждать Настю Волочкову. Вот мне, честно, вообще плевать! — отметил Пригожин.

Ранее экипаж рейса «Аэрофлота», которым 18 января балерина Анастасия Волочкова прилетела с Мальдивских островов в Москву, сообщил, что она нарушала правила поведения на борту, распивая спиртное, матерясь и оказываясь надеть маску.

Однако Волочкова не согласна с позицией авиакомпании и намерена подать в суд на бортпроводника самолёта, потребовавшего от неё надеть медицинскую маску. Балерина и её спутник уверены, что стюард спровоцировал скандал намеренно из-за её статуса.