Недруги России: Михаил Боярский прокомментировал отстранение спортсменов

https://static.news.ru/photo/efe461d8-4087-11eb-a486-fa163e074e61_660.jpg Михаил Боярский Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский актёр и певец Михаил Боярский в беседе с NEWS.ru назвал ожидаемым решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранение российских спортсменов от соревнований на два года. По его мнению, допинговым скандалом воспользовались «недруги России в мире спорта».

Они [недруги — NEWS.ru] проявили максимальную изобретательность, чтобы убрать сильных конкурентов. Михаил Боярский Российский актёр и певец Российский актёр и певец

Боярский добавил, что из-за решения WADA «оказалась порушена» судьба спортсменов и болельщиков. Актёр добавил, что его глубоко обидела сложившаяся ситуация.

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение запретить российским спортсменам выступать под национальным флагом на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Санкции со стороны WADA затронули Олимпийские игры 2020 года в Токио и 2022-го в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре.