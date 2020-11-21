Бородина высмеяла перечислившего все её «операции» пластического хирурга

https://static.news.ru/photo/71e20ecc-2d02-11eb-84c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: borodylia/instagram.com

Телеведущая Ксения Бородина в Instagram ответила перечислившему все её «операции» пластическому хирургу.

В социальной сети звезда опубликовала скриншот страницы хирурга, которая «практикует уже более 14 лет и провела три тысячи операций».

В частности, врач посчитала, что Бородина сделала процедуру по омоложению висков, блефаропластику, ринопластику, а также удалила комки биша, провела липосакцию нижней трети лица, устанавливала брекеты или же виниры. Кроме того, телеведущей могли провести остеотомию.

Бородина подвергла критике данную запись и подчеркнула, что врач должна была сначала увидеть человека, а уже затем делать какие-то выводы. Светская львица заявила, что по фото можно выявить лишь пластику груди.

Ребят, всегда аккуратно выбирайте врача, а не инстаблогера. Тупой мир тупых людей, — написала Бородина в социальной сети.

Ранее NEWS.ru писал, что Бородина на своей официальной странице в социальной сети опубликовала фото с вокзала, на котором она запечатлена вместе с двумя дочерьми. Как сообщают СМИ, звезда «Дома-2» собралась ехать в Санкт-Петербург, хотя накануне она праздновала день рождения своей коллеги Ольги Орловой.