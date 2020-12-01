Бородина обвинила сериал «Беспринципные» в том, за то ругают шоу «Дом-2»

https://static.news.ru/photo/707817a4-3453-11eb-a6bd-fa163e074e61_660.jpg Ксения Бородина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ксения Бородина нелестно высказалась о новом проекте онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD» — сериале «Беспринципные». Ведущая телестройки раскритиковала фильм за сцены, которые вызывают негатив и у зрителей «Дома-2».

Сериал показывает жизнь московской элиты и, по мнению Бородиной, построен «только на непристойностях». На телеэкраны он выйдет 14 декабря.

Как-то грустно всё это выглядит: мужики, которые изменяют 24/7, и бабы, которые и рады это всё прощать за сумку, — высказалась телеведущая.

Бородина также недовольна, что сериал формирует у зрителей образ «зажравшихся москвичей», что вызывает отрицательные эмоции у жителей других регионов. Героев же «Беспринципных» бессменная ведущая скандального реалити-шоу, которое несколько раз порывались закрыть из-за таких же «непристойностей», сравнила со «свальной эпопеей», когда всё равно, с кем спать.

Больше всего Бородину возмутило, что женщинам внушают: лучше быть доступными, чем сидеть в одиночестве.

А по мне — так лучше одной, чем с «бьющей ключом» личной жизнью, где смешались кони, люди, а реального «человека» так и нет, — высказалась ведущая, назвав всё это «суррогатом» и «заменителем».

Поклонники, прочитав отзыв телеведущей, пришли к выводу, что Бородина раскритиковала сериал именно за то, чем славится «Дом-2»: беспорядочные интимные отношения между участниками, неразборчивость в связях, откровенность, граничащая с пошлостью.

«А в передаче, что вы ведёте, вы разве не это показываете?», «К сожалению, всё в наше время опошлено», написали в комментариях пользователи. Нашлись и те, кто разделил мнение Бородиной: «Вообще не понял этот сериал — тупые сценки вокруг ширинки».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ксения Бородина искажает факты, заявил экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев. Так шоумен отреагировал на якобы отказ ведущей телестройки от участия в шоу «Ледниковый период».