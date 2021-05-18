Бородина заявила, что большинство артистов употребляют наркотики

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Подписчики телеведущей Ксении Бородиной поинтересовались у звезды в Instagram, пригласила бы она вновь Тиму Белорусских выступить на дне рождения её дочери, намекая на приговор 22-летнему певцу за незаконное употребление и хранение наркотического средства амфетамина и приобретении гашиша. Журналистка в ответ намекнула, что большинство артистов не брезгуют подобными веществами, и надо быть «очень наивным», чтобы думать иначе.

Ну, вы очень наивные, если вы думаете, что на сцене никто не употребляет [наркотики], таких к сожалению большинство, — написала Бородина в сторис.

Исполнитель выступил на празднике у Бородиной в 2019-м — на десятилетии её дочери Маруси. На суде Белорусских рассказал, что к запрещённым веществам пристрастился ещё до того, как стал известен, а потом перешёл на дорогие наркотики. По материалам уголовного дела, артист 6 января вместе с приятелем употребили часть наркотика в помещении игрового клуба в Минске, а остальное у них обнаружили в ходе досмотра сотрудники полиции. Белорусских свою вину признал.

Певец стал популярен в 2018 году, когда записал песню «Мокрые кроссы». Он также известен по хитам «Незабудка» и «Витаминка». Псевдоним Белорусских Тимофей Морозов взял для того, чтобы как можно больше людей узнали о Белоруссии.

Ранее сообщалось, что супруг Бородиной — блогер Курбан Омаров — опубликовал на своей странице в Instagram видео, на кадрах которого он резко «перемещается» из ОАЭ в Москву и обратно. На последних кадрах Омаров стоит у Кутузовского ЗАГСа в столице с грустным лицом и документами, чем спровоцировал слухи о разводе. Подписчики решили, что мужчина пытается «пиариться» на слухах о возможном разводе с Ксенией.