Боня научилась водить автомобиль без рук

https://static.news.ru/photo/83121b8e-a642-11ea-8076-fa163e074e61_660.jpg Виктория Боня Фото: victoriabonya/instagram.com

Телеведущая Виктория Боня удивила своих подписчиков умением управлять автомобилем без рук. Звезда опубликовала видео на своей странице в Instagram, где она едет в машине, слушает музыку, пританцовывает и не держится за руль.

Девушка пояснила, что её водительский стаж — 22 года, за которые не случилось ни одной аварии по вине Бони. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» вспомнила и о своём первом автомобиле — полноразмерном внедорожнике Lincoln Navigator.

Такой мощный уродливый крокодил. Кстати, кроме обычных курсов, я заканчивала курсы экстремального вождения, — добавила звезда шоу-бизнеса.

Боня сейчас живёт в Монако у своего бывшего гражданского супруга Алекса Смерфита. Девушке и своей дочке Анджелине миллионер выделил отдельный дом в своём имении.

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