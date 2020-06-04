Боня научилась водить автомобиль без рук

Телеведущая Виктория Боня удивила своих подписчиков умением управлять автомобилем без рук. Звезда
Девушка пояснила, что её водительский стаж — 22 года, за которые не случилось ни одной аварии по вине Бони. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» вспомнила и о своём первом автомобиле — полноразмерном внедорожнике Lincoln Navigator.
Такой мощный уродливый крокодил. Кстати, кроме обычных курсов, я заканчивала курсы экстремального вождения, — добавила звезда шоу-бизнеса.
Боня сейчас живёт в Монако у своего бывшего гражданского супруга Алекса Смерфита. Девушке и своей дочке Анджелине миллионер выделил отдельный дом в своём имении.
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая и певица Ольга Бузова показала своим подписчикам в Instagram новое кольцо с бриллиантами. Девушка похвасталась подарком от своего возлюбленного — блогера Давида Манукяна в сторис.
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