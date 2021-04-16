Богомолов напал на поклонника Собчак

https://static.news.ru/photo/7ced6752-9f9f-11eb-8091-96000091f725_660.jpg Константин Богомолов Фото: vk.com/konstantinbogomolov

Режиссёр Константин Богомолов набросился на поклонника своей супруги Ксении Собчак. Инцидент произошёл во время светского мероприятия.

Супруги посетили премьеру фильма в одном из столичных кинотеатров. На выходе неизвестный мужчина попытался дотронуться до Собчак. Богомолов оттолкнул его и потребовал не приближаться.

Он руки распускает, сумасшедший какой-то, — сказал режиссёр в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Богомолов добавил, что не позволит никому обижать его жену и готов всегда прийти на помощь. Неизвестный мужчина отказался представляться журналистам, но присутствовавший при инциденте его знакомый заявил, что это любовник Собчак.

Собчак и Богомолов поженились в 2019 году. Их свадьба, как и ожидалось, оказалась скандальной и резонансной. Молодожёны возлагали цветы к подножию памятника князю Владимиру, катались на катафалке, невеста танцевала стриптиз. Каждое событие в рамках торжества долгое время обсуждалось и после свадьбы.

По мнению балерины Анастасии Волочковой, этот союз вызывал недоверие с самого начала. Особенно она подчеркнула «показуху» с катафалком на свадьбе. До конца года знаменитости разойдутся, а разрыв им нужен будет, чтобы подогреть к себе интерес со стороны общественности, убеждена экс-прима, писал NEWS.ru.