Билан пытается «выбить» у бывшего мужа сестры 19,5 млн рублей

https://static.news.ru/photo/ebc59d12-18ad-11eb-b4e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известный российский певец Дима Билан подал в суд на бывшего мужа своей старшей сестры Геннадия Зимина и потребовал у него 19,5 млн рублей из-за совместного бизнеса в сфере недвижимости.

Речь идёт о бюджетном отеле, который несколько лет назад Билан и Зимин открыли на пару в подмосковной Коломне. Певец ранее крайне мало распространялся об этом бизнесе и отмечал, что доволен его окупаемостью, несмотря на отсутствие пиара на собственном имени, пишет Teleprogramma.

Впервые о судебном иске Билана к Зимину сообщили журналисты Пятого канала. Выяснилось, что артист лишь отреагировал на действия своего бывшего компаньона, который подал иск против своей бывшей супруги — сестры Билана Елены, а также их матери, то есть своей бывшей тёщи. Отмечается, что Зимин мог хотеть поделить имущество по суду после развода с семьёй артиста.

Билан ответил ему иском в Бабушкинский суд Москвы с требованием 19,5 млн рублей, которые, вероятно, певец вложил в этот бизнес. Зимин никак не прокомментировал ситуацию и прогнал журналистов, которые хотели задать ему вопросы об иске. Сторона Билана пока также никак не комментировала произошедшее.

Как сообщал NEWS.ru, ранее 24-летняя сестра Билана — певица Анна Билан, выступающая под псевдонимом OTANA, — посетовала на жёсткость брата. По её словам, он часто критикует её творчество и никак не помог ей со сценической карьерой.