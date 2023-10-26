«Бездарно сделано»: Соседов о песне «Императрица» Чеботиной Соседов назвал бездарной песню Аллегровой «Императрица» в исполнении Чеботиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люся Чеботина

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с NEWS.ru назвал надругательством и непрофессионализмом версию песни «Императрица» в исполнении Люси Чеботиной. Соседов отметил, что не имеет ничего против Чеботиной, но считает, что ее последний клип сделан бездарно.

У меня такое чувство, что Люся Чеботина не знает, кто такая императрица Екатерина Великая. Я не говорю, что Чеботина прям бездарность — ничего личного, но это бездарно сделано. И если это реклама к фильму «Императрицы», то я не хочу идти на этот фильм. Это надругательство какое-то! Если Чеботина, этого не понимает, то это непрофессионально, это непрофессиональный подход, — заявил критик.

Соседов подчеркнул, что певица Ирина Аллегрова — человек с музыкальным образованием и большим эстрадным опытом, которая работала во многих музыкальных коллективах, поэтому сравнивать ее с Чеботиной нельзя.

Это как две разные планеты, — подчеркнул Соседов.

Ранее директор певицы Ирины Аллегровой Владимир Квятковский заявил, что не имеет ничего против исполнения певицей Люсей Чеботиной песни «Императрица». Он добавил, что права на композицию принадлежат композитору Игорю Николаеву, который написал ее в 1997 году, после чего она стала визитной карточкой Аллегровой. Квятковский подчеркнул, что не знает, видела ли Аллегрова клип и как отреагировала на него.