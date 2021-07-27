Безбородова потребовала возбудить против сына Пьехи уголовное дело

Адвокат семьи Стаса Пьехи Сергей Жорин рассказал о намерении Ирины Безбородовой мстить. Супруга арбитра Владислава Безбородова потребовала возбудить против семилетнего сына Пьехи Пети уголовное дело. Об этом Жорин написал в своём Telegram.

Безбородова уверена, что маленький Петя непременно должен быть привлечён к уголовной ответственности за порчу бассейна. Об этом она сообщила в заявлении и отнесла в полицию, — рассказал адвокат.

Сейчас полиция проводит доследственную проверку. При этом ребёнок, который в соответствии со статьёй 20 УК РФ даже не достиг возраста наступления уголовной ответственности, сейчас проходит лечение после инцидента с участием Безбородовой.

Жорин отметил: абсурд заключается ещё и в том, что супруга арбитра «озадачена исключительно переживаниями о бассейне, который, к слову, благополучно восстановлен и эксплуатируется».

Ну что за мстительная дама? Или это называется иначе? — заключил Жорин.

Ранее сообщалось о крупном скандале, в ходе которого Ирина, как утверждают Пьеха и его бывшая супруга, «швырнула на землю» его семилетнего сына Петю за то, что мальчик проткнул её надувной бассейн карандашом. Было возбуждено дело по данному факту.

Жорин в беседе с NEWS.ru ранее раскрыл судьбу бассейна Безбородовой, продырявленного Петей. Дырку от карандаша уже заклеили пластырем, сейчас бассейн функционирует.