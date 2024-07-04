Бекхэмы повторили «провальные» образы в честь серебряной свадьбы Дэвид и Виктория Бекхэм нарядились как на свадьбу в честь 25-й годовщины

Фото: Javier Rojas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дэвид и Виктория Бекхэм

Английский футболит Дэвид Бекхэм и его супруга — певица и модель Виктория — нарядились в образы, которые носили на свадьбе в 1999 году. Фиолетовые наряды они надели в честь 25-летней годовщины. Фотографии знаменитости опубликовали в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Посмотрите, что мы нашли, — поделился 49-летний Бекхэм.

Стулья, на которых сидит пара, тоже были на их свадьбе. Поженились они 4 июля 1999 года. На празднике Виктория Бекхэм сменила несколько экстравагантных образов. Один из них был фиолетовым. Неизвестно, достали ли Бекхэмы из гардероба старые наряды или сделали новые.

Ранее стало известно, почему супруга принца Гарри Меган Маркл поссорилась с Викторией Бекхэм. Причина оказалась в собственном высокомерии жены члена королевской семьи. Писатель Том Бауэр в своем романе обвинил Маркл в том, что она заблуждалась насчет принадлежности к более высокому социальному классу, чем Бекхэмы. Герцогиня Сассекская, уверен автор, была раздражена, когда выяснилось, что семья футболиста богаче ее.

Бекхэмы владели пятью домами, у них был постоянный доступ к частным самолетам, приглашения кататься на яхтах и гораздо больше денег. По мнению британских журналистов, это положило трещину в отношениях Маркл с Викторией.