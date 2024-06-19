Раскрыта настоящая причина конфликта Меган Маркл и Виктории Бекхэм Меган Маркл поссорилась с Викторией Бэкхем из-за собственного высокомерия

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Меган Маркл

Жена принца Гарри Меган Маркл поссорилась с певицей Викторией Бэкхем из-за собственного высокомерия, пишет Daily Express со ссылкой на книгу «Дом Бекхэмов» Тома Бауэра, которая выходит в продажу 20 июня. Автор романа обвинил Маркл в том, что она заблуждалась, думая, что принадлежит к более высокому социальному классу, чем Бекхэмы. По его словам, герцогиня Сассекская была раздражена, когда обнаружила, что Бекхэмы богаче ее.

В мире Меган рейтинг зависел от богатства и славы. Меган обманывала себя, полагая, что ее статус в королевской семье ставит ее выше Виктории в социальной иерархии. Она была раздражена, обнаружив, что у Бекхэмов значительно больше богатства, чем у нее. У них было пять домов, постоянный доступ к частным самолетам, приглашения покататься на яхтах и гораздо больше денег. Это положило трещину в отношениях с Викторией, — говорится в сообщении.

Также в романе утверждается, что Маркл и Бекхэм подружились на фоне любви к брендам и средствам по уходу за красотой. Однако после серии скандальных публикаций в СМИ о личной жизни жены принца Гарри, отношения стали прохладными. Гарри и Меган изначально обвинили Викторию в утечке информации, однако после подозрения пали на личного косметолога Маркл.

Ранее первая леди Нигерии Олуреми Тинубу раскритиковала Маркл из-за выставления напоказ «наготы повсюду». Герцогиня Сассекская посетила страну с супругом принцем Гарри в начале мая. За три дня поездки Маркл несколько раз сменила наряды, и Тинубу восприняла ее стиль как оскорбление. Она выступила с речью на мероприятии, посвященном годовщине пребывания у власти президента Болы Тинубу.

Маркл потратила почти 120 тыс. фунтов стерлингов на украшения и новую одежду для поездки в Нигерию. В африканской стране она носила одежду нескольких дорогих брендов, в том числе Carolina Herrera, Altuzarra и Joanna Ortiz.