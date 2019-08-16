https://static.news.ru/photo/452314ec-c0fe-11e9-8ba7-fa163e074e61_660.jpg Николай Басков Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский певец Николай Басков показал архивный видеоролик с участием президента Украины Владимира Зеленского и певицы Таисии Повалий. Кадры, которым более пяти лет, артист выложил на своей странице в Instagram .

Всё меняется, но наш творческий союз с @tpovaliyofficial [Повалий] останется навсегда в наших и ваших сердцах, и мы ещё не раз споём на бис, — гласит подпись к видео.

На видеозаписи тогда ещё юморист Зеленский общается с Басковым и Повалий. Будущий президент Украины отпускает несколько удачных шуток, над которыми с удовольствием смеётся весь зал. Этим жестом российский певец, по всей видимости, выразил поддержку украинской певице, которая попала в неприятную ситуацию из-за проблем с концертом в Киеве.

Певица собиралась выступить в киевском дворце «Украина». Билеты уже появились в продаже, однако в последний момент гендиректор площадки Роман Недзельский опроверг информацию о концерте звезды, отметив, что никаких соглашений с организатором мероприятия он не заключал.

Ранее News.ru писал, что в поддержку Повалий выступила певица Лолита Милявская. Она раскритиковала в Сети президента Украины Владимира Зеленского, написав, что с приходом нового лидера на Украине ничего не изменилось.