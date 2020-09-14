Басков рассказал историю, после которой Пугачёва разлюбила вечеринки

https://static.news.ru/photo/3816b832-f6f7-11ea-9570-fa163e074e61_660.jpg Николай Басков, Максим Галкин и Алла Пугачёва Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/GlobalLookPress

Певец Николай Басков рассказал, почему Алле Пугачёвой перестали быть интересны вечеринки.

На празднике у жены Александра Буйнова — Алёны — я вышел выступать на сцену и сорвал огнетушитель. В итоге все в зале сидели в пене. Я залил пеной даже некоторые подарки. Алла Борисовна потом сказала: «После такого ходить больше никуда не интересно», — процитировали певца на портале Teleprogramma.pro.

Николай Басков добавил, что всегда, когда он приходит на вечеринки, мероприятие получается запоминающимся.

Даже была история, когда я пришёл на вечеринку, а гости стали бороться за право сидеть за столом рядом со мной, — поделился певец.

Как писал NEWS.ru ранее, Николай Басков, сильно похудевший за время самоизоляции, рассказал о своей диете. По его словам, похудеть помогают две вещи —строгая диета и спорт. Он добавил, что во время диеты принимал витамины и старался отказаться от ужина.