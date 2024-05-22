Барецкий заявил о готовности усыновить детей Пугачевой

Фото: NEWS.ru

Стас Барецкий

Шоумен Стас Барецкий в разговоре с NEWS.ru заявил, что готов усыновить детей певицы Аллы Пугачевой, если та разведется с юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, дети должны остаться с матерью, а отец сможет их иногда видеть. Кроме того, Барецкий заявил, что предвидел разлад в семье Примадонны.

Что касается ее (Пугачевой. — NEWS.ru) детей, это сложный вопрос. Конечно, они должны остаться с Аллой Борисовной, иногда смогут видеться со своим отцом. Я готов их принять, а почему нет? Я же изначально говорил, что так и будет. Не хочу рассказывать все в подробностях, это же ее личное. Я это предвидел, — отметил шоумен.

Барецкий уточнил, что о проблемах в отношениях певицы он говорил еще до выхода ее новой песни «Ложный стыд». По его словам, он «не держал свечку, но кое-что знает». Шоумен уверен, что Пугачева должна вернуться и жить вместе с ним. Он выразил надежду, что Россия простит артистку.

Она должна вернуться, и мы вместе с ней будем жить. Я думаю, что Россия ее простит. Я давно высказывался, что у них не все хорошо. Конечно, я свечку не держал, но кое-что знаю, — заявил Барецкий.

Поклонники Пугачевой ранее увидели в новой песне исполнительницы намек на то, что она несчастлива в браке с Галкиным. По их мнению, Примадонна вылила в композицию «Ложный стыд» переживания по поводу отношений, которые, как утверждают слухи, трещат по швам.