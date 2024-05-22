«Излила свои печали»: в новой песне Пугачевой услышали жалобы на Галкина KP.RU: новая песня Пугачевой стала криком души о несчастливом браке с Галкиным

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин

Новая песня певицы Аллы Пугачевой «Ложный стыд» стала криком души о несчастливом браке с шоуменом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), пишет KP.RU. По данным издания, Примадонна вылила в композицию переживания по поводу отношений, которые, как утверждают слухи, трещат по швам.

Излила свои печали, накопившиеся в пятом браке, — утверждают поклонники Пугачевой.

Отмечается, что Пугачева и Галкин после отъезда из России проходят тяжелый период. По информации СМИ, шоумен начал выпивать и редко бывать дома. А все домашние дела легли на певицу.

Примадонна выпустила «Ложный стыд» с опозданием на неделю. Слова композиции написал поэт Михаил Гуцериев, известный созданием хитов для Димы Билана, Максима Фадеева, Ольги Бузовой, Григория Лепса и других отечественных исполнителей. Автором музыки стал композитор Андрей Мисин.

Ранее музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев заявил, что «Ложный след» Пугачевой является профессиональной работой. Он уточнил, что это лучшая композиция, выпущенная певицей за последнее время. По словам эксперта, после релиза слушатели могут заговорить о творчестве артистки, а не ее поведении в последнее время.