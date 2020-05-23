Бабкина рассказала о поддержке Пугачёвой во время лечения в больнице

https://static.news.ru/photo/9a2db834-9d80-11ea-9c7a-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Надежда Бабкина рассказала, что её во время болезни морально поддержала Алла Пугачёва. Она и её муж Максим Галкин первыми позвонили в больницу, когда Бабкина только начала приходить в себя.

О том, как она справилась с болезнью, певица рассказала в программе «Сегодня вечером» на Первом канале. К тому моменту, как ей позвонила Примадонна, артистка уже была отключена от аппарата ИВЛ.

Уже вытащили трубку. До этого у меня в горле торчала, под ключицей стояли провода, — рассказала Бабкина.

Артистка признаётся, что для неё моральная поддержка друзей и близких была очень важна после выхода из комы. Это помогло ей встать на ноги, а впоследствии даже выступить со своим коллективом на эфире.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Надежда Бабкина, которая поборола коронавирус и двустороннюю пневмонию, появилась на публике после болезни. Она впервые приехала в свой театр «Русская песня» и пообщалась с коллегами.