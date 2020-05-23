Бабкина рассказала о поддержке Пугачёвой во время лечения в больнице

Надежда Бабкина рассказала, что её во время болезни морально поддержала Алла Пугачёва. Она и её муж Максим Галкин первыми позвонили в больницу, когда Бабкина только начала приходить в себя.
О том, как она справилась с болезнью, певица
Уже вытащили трубку. До этого у меня в горле торчала, под ключицей стояли провода, — рассказала Бабкина.
Артистка признаётся, что для неё моральная поддержка друзей и близких была очень важна после выхода из комы. Это помогло ей встать на ноги, а впоследствии даже выступить со своим коллективом на эфире.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Надежда Бабкина, которая поборола коронавирус и двустороннюю пневмонию, появилась на публике после болезни. Она впервые приехала в свой театр «Русская песня» и пообщалась с коллегами.
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