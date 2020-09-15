Бабкина появилась после болезни на светском мероприятии

Певица Надежда Бабкина посетила премию Brand Awards и продемонстрировала свежий и бодрый вид после болезни.
Российская народная артистка посетила светское мероприятие в классическом костюме. Дополнили образ красная сумка и массивные украшения: серьги и колье с жемчужиной.
Несмотря на недавно перенесённый COVID и кому, Надежда Бабкина выглядит отдохнувшей, свежей и бодрой,
За время болезни у артистки стали поражены 80% лёгких.
Артистка больше не будет вести программу «Модный приговор», однако после болезни она уже полноценно работает, Надежда Бабкина гастролирует с ансамблем.
Ежегодную премию Brand Awards вручают представителям шоу-бизнеса, спорта и моды за годовые достижения в профессиональной сфере.
Как писал NEWS.ru ранее, подписчики раскритиковали внешний вид Надежды Бабкиной и Ларисы Долиной. Надежда Бабкина выложила совместную фотографию с Ларисой Долиной в честь дня рождения коллеги. Однако не все подписчики положительно оценили внешний вид звёзд.
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