«Автобус расписан помадой»: «Корни» о самом интересном случае с гастролей Группа «Корни» вспомнила, как фанаты расписывали помадой их автобус на гастролях

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Группа «Корни»

Участники группы «Корни» посетили мероприятие «Проводы зимы: Super x VK» и рассказали корреспонденту NEWS.ru о том, как фанаты постоянно расписывали помадой их гастрольный автобус. По словам музыкантов, у поклонниц была такая «фишка».

Артисты также вспомнили, как девушки во время давних гастролей группы стояли в 20-градусный мороз на улице целую ночь и выкрикивали их имена. Одна из фанаток, когда на утро увидела своих кумиров, выезжающих из отеля, даже расплакалась, признался участник музыкального коллектива Александр Бердников.

Мы один раз на огромном автобусе застряли в снегу, двухэтажный автобус, огромный, и девочнки вытолкали его, — поделились историей артисты.

Ранее победители первой «Фабрики звезд» отметили, что считают SHAMAN (Ярослава Дронова) талантливым и актуальным артистом. Сценический стиль российского певца схож с образами американской суперзвезды Майкла Джексона, обратили внимание музыканты. По их мнению, Дронов обладает сильными вокальными данными и «круто поет».

До этого продюсер Иосиф Пригожин предрек грандиозный успех «Новой Фабрике звезд» благодаря формату и наставникам шоу. После выхода шоу на российской эстраде появятся новые звезды, подчеркнул он.