Авербух со старшим сыном забрали Арзамасову из роддома

Фигурист Илья Авербух вместе со своим старшим сыном, Мартином Авербухом, забрал свою молодую жену, актрису Лизу Арзамасову, из роддома. Об этом девушка рассказала в Instagram.

Муж вернулся с победой из Нижнего Новгорода! Теперь все вместе — домой, — подписала фотографию Арзамасова.

После рождения здорового малыша Лизе всё равно пришлось задержаться в клинике: она ждала своего мужа из командировки в Нижний Новгород, в которую тот поехал со своим старшим сыном от предыдущего брака, Мартином. Авербух назвал своего новорождённого сына «богатырём» из-за его отличных показателей роста и веса: 3800 граммов и 53 сантиметра.

Ранее сообщалось о том, что ради комфортных родов своей второй супруги, Лизы Арзамасовой, Илья Авербух долгое время работал в Сочи и потратил на рождение ребёнка более миллиона рублей.