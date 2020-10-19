Авербух рассказал о приостановке шоу «Ледниковый период»

https://static.news.ru/photo/7fecb2f4-1233-11eb-a609-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский фигурист, продюсер спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал о приостановке проекта. По его словам, он пресытился проектом.

Сейчас мы соскучились и работаем и за себя, и за те годы, которые пропустили, — отметил Авербух в эфире шоу «ОК на связи!».

Шоу выходило с 2007 года и было приостановлено в 2010 году. После этого в России появлялись проекты «Лёд и пламень» и «Ледниковый период. Дети».

Ранее NEWS.ru писал, что певица и с недавних пор фигуристка Ольга Бузова стала гостьей программы Comedy Club и в шутку поговорила с одним из ведущих шоу Гариком «Бульдогом» Харламовым про участие в проекте «Ледниковый период».

Артистка сказала, что бывшему мужу Кристины Асмус надо начинать писать песни. А после — дело за малым — Харламова вскоре пригласят в «Ледниковый период».