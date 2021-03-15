Аудитория церемонии «Грэмми» в 2021 году стала самой низкой в истории

https://static.news.ru/photo/690be648-85f8-11eb-932d-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: grammy.com

Аудитория очередной церемонии вручения музыкальных премий «Грэмми» стала самой низкой за всю историю трансляций этого мероприятия. Награждение состоялось в минувшее воскресенье, 14 марта, и собрало у телевизоров в США около 8,8 миллиона зрителей. Трансляцию вёл телеканал CBS. Такие предварительные данные приводит газета The New York Times со ссылкой на данные исследовательской службы Nielsen.

Церемония вручения престижной музыкальной премии «Грэмми» изначально была намечена на конец января или начало февраля, однако в связи с пандемией коронавируса сроки проведения были пересмотрены .

Годом ранее аудитория трансляции вручения премии составила около 18,7 миллиона человек. При этом в последние годы отмечается тенденция к сокращению телевизионной аудитории данной передачи. До этого минимальным считался показатель в 17 миллионов зрителей, который был зафиксирован в 2006 году.

Первая церемония вручения «Грэмми» состоялась 4 мая 1959 года. Она проходила параллельно в двух городах: Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Награды присуждались более чем в 20 номинациях за музыкальные достижения предыдущего года.

Ранее стало известно, что фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» не вошёл в список номинантов на «Оскар». Об этом писал NEWS.ru.