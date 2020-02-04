Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.
Звезда фильма «Текст» отправилась отдыхать на Мальдивы. Однако отпуск она проводит без своего супруга Гарика Харламова.
Загораживаю море, — подписала снимок звезда.
На этот пост отреагировала актриса Дарья Повереннова.
Ну, нельзя иметь такие идеальные формы! — заявила подруга Асмус.
В свою очередь интернет-пользователи также высоко оценили внешний вид светской львицы. Кроме того, всем понравился её слитный купальник.
Ранее NEWS.ru писал о том, что актриса Кристина Асмус опубликовала видеозапись на своей странице в Instagram о том, как устала от нападок и клеветы журналистов. Актриса также поделилась, что несмотря на то, что у неё очень плотный рабочий график, она очень любит свою работу.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен