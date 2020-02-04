https://static.news.ru/photo/9547b84c-2210-11ea-a9cc-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.

Звезда фильма «Текст» отправилась отдыхать на Мальдивы. Однако отпуск она проводит без своего супруга Гарика Харламова.

Загораживаю море, — подписала снимок звезда.

На этот пост отреагировала актриса Дарья Повереннова.

Ну, нельзя иметь такие идеальные формы! — заявила подруга Асмус.

В свою очередь интернет-пользователи также высоко оценили внешний вид светской львицы. Кроме того, всем понравился её слитный купальник.

Ранее NEWS.ru писал о том, что актриса Кристина Асмус опубликовала видеозапись на своей странице в Instagram о том, как устала от нападок и клеветы журналистов. Актриса также поделилась, что несмотря на то, что у неё очень плотный рабочий график, она очень любит свою работу.