Арбенина призвала критиков Ефремова перестать порицать и морализировать

https://static.news.ru/photo/60545032-b0c7-11ea-bb82-fa163e074e61_660.jpg Диана Арбенина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина пожалела устроившего смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова и постаралась оправдать аварию с его участием.

В социальной сети певица призвала всех перестать порицать и морализировать. Она отметила, что в этой истории «ужасно всё и ужасны все».

Любила, люблю и буду любить его талант. Камня не брошу и в человека Михаила Ефремова, нисколько не оправдывая его пьянство. Вместо того, чтобы грозить пальчиком и упражняться в красноречии, пожалею его. Пожалею ополоумевших родственников убитого, — написала в Instagram Арбенина.

Она добавила, что сходит в церковь и поставит две свечки — за упокой души погибшего Сергея Захарова и за загубленную душу Михаила Ефремова.

Исполнительница отметила, что многие так же напивались и садились в таком состоянии за руль, попадали в ДТП.

Как писал NEWS.ru, ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент ДТП артист был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест, который актёр не стал опротестовывать.

Ефремов записал видеообращение к семье погибшего, в котором попросил прощения за случившееся и заявил, что готов оказать родственникам Захарова материальную помощь. Однако те отказались её принимать и потребовали справедливого суда.

Адвокат артиста Эльман Пашаев утверждает, что Ефремов перебрал с алкоголем накануне ДТП, потому что у него умер близкий друг.