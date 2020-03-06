https://static.news.ru/photo/547eb870-5fc7-11ea-8a70-fa163e074e61_660.jpg Анфиса Чехова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что разочарована в шоу «Звёзды сошлись», которое ведёт Лера Кудрявцева.

Чехову заманили на шоу обманом. Ей сказали, что Кудрявцева нуждается в её поддержке, так как та недавно удалила грудные импланты и хочет об этом рассказать общественности. Чехова, выступающая за естественность, пообещала прийти.

Мне сказали, что нужно её поддержать. На телевидении же любят манипулировать дружескими чувствами. Но в итоге мы эту тему обсуждали всего пять минут. Дальше началось обсуждение развода Лолиты с мужем [Дмитрием Ивановым], — рассказала журналистка.

По её словам, присутствующие набросились на Иванова, поэтому она решила его защитить. Сейчас Чехова разочарована в телевидении, поэтому решила больше не посещать подобные ток-шоу, сообщает Sobesednik.ru.

О расставании с супругом Милявская сообщила в июле. До процедуры официального расторжения их союза пара дошла лишь несколько месяцев спустя. Однако суд отказался расторгнуть брак. Супруги прожили в браке девять лет, до этого певица была замужем четыре раза, писал NEWS.ru.