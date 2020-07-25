Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, как будет отмечать юбилей

https://static.news.ru/photo/13fe9dd0-cf87-11ea-9c4b-fa163e074e61_660.jpg Андрей Григорьев-Апполонов Фото: instagram.com/apollonov_ag/

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, как будет отмечать 50-летие.

Певец поделился, что намерен отметить юбилей три раза — в Москве, Ялте и родном Сочи. В столице пройдёт самое большое торжество. К певцу приедут его сыновья и бывшая супруга, а также ещё 300 гостей.

Сыновья Ваня и Артемий будут на моём дне рождения вместе с бывшей женой Машей. По прилёте в Москву как раз с обоими мальчиками проводил время — они были у меня в гостях, — приводит слова артиста KP.RU.

Андрей Григорьев-Апполонов поделился, что хоть у него и нет накоплений и многочисленной собственности, он подумывает о том, чтобы написать завещание.

За собой стараюсь следить. Но мало ли что, как говорится, — кирпич на голову упадет, тьфу-тьфу-тьфу. Надо заняться, чтобы не было потом судов между родственниками. У меня одна квартирка в Сочи, одна — в Москве и даже нет дачи в Подмосковье. И накоплений тоже нет, — признался певец.

Солист группы «Иванушки International» также прокомментировал своё пристрастие к алкоголю.

Сложно остаться трезвенником. Когда каждый считает за честь поднять со мной бокал, уговаривают постоянно, умоляют. Мол, давай выпьем, я запомню это на всю жизнь! Осаждают, бывает, невероятно. <...> Печень одна, надо её беречь, — сообщил певец.

Андрей Григорьев-Апполонов признался, что пока в личной жизни нет перемен, ходит на свидания, но его сердце не занято.

Кайф в том, что душой мне так же, как и 25 лет назад, когда я с ребятами впервые вышел на сцену! <...> Скажу так: на свиданиях бываю. Но сердце моё совершенно свободно. И пока не ёкает, — поделился солист «Иванушек International».

Он добавил, что в хороших отношениях с бывшими жёнами и они для него «как родные люди».

Ранее NEWS.ru писал, что бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова Мария Банкова продаёт квартиру, оставленную певцом их детям. Ивану и Артемию предназначалась трёхкомнатная квартира в «сталинке» в Пресненском районе Москвы. Квартира продаётся за 26 млн рублей. Основное преимущество жилья — высокие потолки, чудесные виды на город, наличие гардеробной.