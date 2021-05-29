Анастасия Макеева с новым возлюбленным сыграла свадьбу в Крыму

https://static.news.ru/photo/0854eaec-c0cd-11eb-bf82-96000091f725_660.jpg Фото: lenamaximova / instagram

Российская акртиса Анастасия Макеева вышла замуж за своего нового возлюбленного после скандала с его супругой в СМИ. Торжество прошло 29 мая в Крыму, пишет Starhit.

Артистка решила оставить свою фамилию, потому что она стала частью её звёздного амплуа, и вообще она "срослась с ней!. После свадьбы пара хочет прочести венчание в Форосской церкви также в Крыму.

На церемонии Макеева появилась в плтье с длинным шлейфом. Свадьба была выездной, и видео с неё гости выкладывали в своих соцсетях.

Макеева также призналась, что уже несколько раз проходила процедуру ЭКО в надежде стать матерью, но они не увенчались успехом. Не так давно Анастасия решилась ещё на одну процедуру.

У жениха Макеевой Романа Малькова уже есть четверо детей от предыдущего брака. Ему не удалось сохранить хороших отношений с бывшей женой, потому что его супруга активно критиковала его новые отношения и даже приходила на телешоу, чтобы обсудить свою личную жизнь. Старший сын Романа сейчас живет с отцом и его новой возлюбленной, трое младших детей — с матерью в Словении.

Анастасия Макеева ранее сообщила, что во время гастролей собирается посетить город Любляна. При этом она пошутила над хейтерами, ведь именно в Словении живёт бывшая супруга её нового возлюбленного, бросившего семью ради актрисы. Светская львица в Instagram опубликовала пост, в котором язвительно ответила на все претензии соперницы.