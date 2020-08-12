Амалия Мордвинова показала младшую дочь Серафиму

https://static.news.ru/photo/4eed630e-dd24-11ea-a0c7-fa163e074e61_660.jpg Амалия Мордвинова Фото: amaliya.mordvinova/instagram.com

Амалия Мордвинова опубликовала фото младшей 11-летней дочери Серафимы. Отцом девочки является миллионер и финансист Вадим Беляев, от него у актрисы трое детей.

Артистка поздравила дочь с днём рождения и посвятила ей огромное обращение.

Нежность моя, Серафимушка, доченька моя меньшая, но такая... большая! — подписала фото Мордвинова.

Последние четыре года 46-летняя актриса живёт в США с четырьмя своими детьми. Сниматься в кино она бросила и занимается духовными практиками. Огромное внимание звезда российского кино уделяет воспитанию детей.

Мордвинова трижды была замужем, но совместная жизнь с мужьями не удалась. Первый брак с оператором Игорем Зориным длился шесть лет, второй — с бизнесменом Александром Гольданским — четыре года, в этом браке Мордвинова родила старшую дочь Диану. Третий брак с Беляевым продлился также четыре года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новые фотографии старшей дочери итальянской актрисы и модели Моники Беллуччи и французского артиста Венсана Касселя появились в Сети. 15-летняя Дева на снимках очень похожа на свою знаменитую мать.