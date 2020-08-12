Амалия Мордвинова показала младшую дочь Серафиму

Амалия Мордвинова опубликовала фото младшей 11-летней дочери Серафимы. Отцом девочки является миллионер и финансист Вадим Беляев, от него у актрисы трое детей.
Артистка поздравила дочь с днём рождения и посвятила ей огромное обращение.
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Нежность моя, Серафимушка, доченька моя меньшая, но такая... большая! — подписала фото Мордвинова.
Последние четыре года 46-летняя актриса живёт в США с четырьмя своими детьми. Сниматься в кино она бросила и занимается духовными практиками. Огромное внимание звезда российского кино уделяет воспитанию детей.
Мордвинова трижды была замужем, но совместная жизнь с мужьями не удалась. Первый брак с оператором Игорем Зориным длился шесть лет, второй — с бизнесменом Александром Гольданским — четыре года, в этом браке Мордвинова родила старшую дочь Диану. Третий брак с Беляевым продлился также четыре года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что новые фотографии старшей дочери итальянской актрисы и модели Моники Беллуччи и французского артиста Венсана Касселя появились в Сети. 15-летняя Дева на снимках очень похожа на свою знаменитую мать.
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