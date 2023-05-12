Алла Пугачева улетела обратно в Израиль

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Алла Пугачева (в центре справа) и модельер Игорь Гуляев (справа) во время церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева улетела обратно в Израиль, в России она пробыла около недели, рассказала ТАСС ее помощница Елена Чупракова. 6 мая Пугачева была замечена на похоронах российского модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище, больше она на публике не появлялась.

Алла Борисовна улетела еще несколько дней назад, — сказала Чупракова.

По информации SHOT, во время майского пребывания в России Пугачева находилась в своем замке в подмосковной деревне Грязь, куда постоянно подвозили продукты.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов предположил, что Пугачева возвращалась в Россию, чтобы проводить в последний путь своих умерших друзей — модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. Он не исключил, что причиной возвращения певицы могут быть также дела, связанные с продажей замка в подмосковной деревне Грязь.

6 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поцеловал руку Пугачевой, с которой встретился на похоронах Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище. Представитель Кремля сначала подошел к семье и близким кутюрье, обнял его вдову Марину и сказал несколько слов его матери, а затем подошел к Пугачевой, сказав, что очень рад ее видеть.