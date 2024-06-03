Алла Пугачева: последние новости, свежее фото, отказ во въезде на Мальдивы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева может столкнуться с трудностями во въезде в другие страны из-за израильского паспорта, а внук исполнительницы Никита Пресняков изменил условия продажи дачи Примадонны на Истре. Какие известны последние новости о певице на сегодня?

Почему Пугачевой запретили посещать Мальдивы

Президент Мальдив запретил въезд на острова гражданам Израиля. Среди российских знаменитостей израильский паспорт, в частности, имеют Алла Пугачева и ее супруг, комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Решение кабинета министров включает внесение поправок в необходимые законы, чтобы запретить владельцам израильских паспортов въезд на Мальдивы, а также создание комитета в правительстве для надзора за этими действиями», — говорится на официальном сайте Мальдивской Республики.

Жители Мальдив в течение нескольких месяцев проводили акции протеста на улицах столицы, города Мале, требуя, чтобы правительство запретило израильтянам въезд в страну из-за событий в Газе.

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Какую новую фотографию опубликовала Пугачева

Алла Пугачева опубликовала на странице в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию с Максимом Галкиным. На снимке 75-летняя артистка запечатлена в объятиях мужа. Супруги стояли на причале и улыбались.

Мнения пользователей Сети в комментариях к снимку разделились. Одни восхитились внешним видом Пугачевой и Галкина, другие — раскритиковали их за отъезд из России.

Некоторые также обратили внимание, что фото сильно отретушированы, и указали, что Примадонна сама на себя не похожа. Также комментаторы высказали недовольство, что пара регулярно показывает привязанность друг к другу, что, по мнению пользователей, свидетельствует о фальшивости чувств.

Что будет с дачей Пугачевой на Истре

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков длительное время пытается продать дачу в коттеджном поселке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища, которую на него переписала Алла Пугачева.

В начале мая текущего года Пресняков выставил дом на продажу через агентство недвижимости за 132 млн 500 тысяч рублей, позднее появилось еще одно объявление, в котором цена за особняк составляла 125 млн рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Никита Пресняков

Из-за отсутствия покупателей внук Пугачевой добавил еще одну опцию в объявление о продаже усадьбы на берегу Истры, пишет KP.RU. По его данным, Никита Пресняков готов сдавать дачу Аллы Пугачевой в аренду на длительный срок — стартовая цена составляет 200 тысяч рублей в месяц. Сейчас в этом доме живет помощница исполнительницы — повариха Елена присматривает за недвижимостью в отсутствие хозяев. Пресняков вместе с супругой в сентябре 2022 года переехал в США.

По информации издания, у Преснякова также есть апартаменты в центре Москвы. Это квартира на Лубянке площадью 249 квадратных метров стоимостью почти 100 млн рублей, которую ранее Примадонне подарил Максим Галкин, а она передарила внуку.

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