Стало известно, для чего внук Пугачевой тайно приезжал в Россию KP.RU: Никита Пресняков приезжал в Россию для продажи дома Пугачевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков тайно приезжал в Россию, чтобы продать ее дачу в деревне Малые Бережки Истринского района Московской области, пишет KP.RU со ссылкой на соседей исполнительницы. По данным издания, молодому человеку очень нужны деньги для жизни в США, где он поселился с супругой Аленой Красновой после объявления частичной мобилизации в России в 2022 году.

Недавно приезжал Никита. Видимо, вернулся в Россию ради денег, одним днем, чтобы дачу выставить на продажу. Пугачеву мы тут не видели много лет. С тех пор, как она отдала дачу внуку, больше сюда не ездит. Но на даче до сих пор живет ее повариха Лена, которой зарплату выплачивает лично Алла Борисовна, — цитирует KP.RU соседку Никиты Преснякова из Малых Бережков.

Издание сообщает, что территория вокруг дачи заросла бурьяном и диким виноградом. По сведению источника, артистка платит повару Елене 100 тысяч рублей в месяц, но не нанимает садовника для уборки участка.

Ранее стало известно, что Пресняков-младший выставил дачу Пугачевой на продажу за 125 млн рублей. Ранее цена на недвижимость составляла 132 млн рублей.

Объявления о продаже дома появились сразу на двух специализированных сайтах. В первом объявлении недвижимость продают за 132 млн 500 тысяч рублей, а во втором — за 125 млн рублей. Издание напоминает, что особняк уже пытались продать в 2023 году. За него просили почти в два раза больше — 225 млн рублей.