KP.RU: семья Галкина и Пугачевой получила от Израиля 1 млн рублей Адвокат Алешкин рассказал о бонусах от получения гражданства Израиля для Пугачевой и Галкина

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Максим Галкин и Алла Пугачёва

Семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой получила от Израиля пособие на 1 млн рублей. Правительство страны первые полгода поддерживает новоиспеченных репатриантов ежемесячным пособием. Оно составляет порядка 45 тысяч рублей в месяц, что в итоге для семьи Пугачевой составило 1 млн рублей, сообщает KP.RU.

Таким образом, все члены семьи получили приятный денежный бонус, — рассказал изданию звездный адвокат Андрей Алешкин.

Эксперт также объяснил ставшую для многих неожиданной новость о том, что иноагент Галкин, которого считали русским, на деле оказался евреем. Как выяснилось, чистокровной еврейкой была мать шоумена, уточняет издание.

Для израильтян муж Пугачевой — еврей, в его жилах течет еврейская кровь. Вон Собчак мы тоже считали россиянкой, а она в итоге выехала из страны по израильскому паспорту, — объясняет Алешкин.

Получение израильских паспортов детьми Пугачевой и Галкина адвокат назвал «рядовым случаем». Сначала израильский паспорт получил сам Галкин, отметил эксперт, а затем уже легализовал жену и детей через воссоединение семьи. Ради этих документов, уточнил адвокат, многие даже заключают фиктивные браки.

Теперь с израильским паспортом вся семья может путешествовать по миру без виз, находиться в Европе без всяких разрешений до 90 дней. Также в Израиле разрешено иметь двойное гражданство, поэтому семье артистов нет необходимости отказываться от российских паспортов.

Всегда считалось, что Алла Борисовна помогла молодому мужу, но на этот раз он сделал ей щедрый подарок, — заключил Алешкин.

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков предложил «наказать рублем» уехавших из России и критикующих СВО звёзд отечественного шоу-бизнеса. По его мнению, предавшие Россию артисты должны быть лишены всяческой возможности заработков в стране.