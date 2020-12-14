Актёр Молочников рассказал Собчак об отношениях с Варнавой

https://static.news.ru/photo/c5968e52-3e0b-11eb-8ddb-fa163e074e61_660.jpg Александр Молочников Фото: kislomolochniy/instagram.com

Актёр и режиссёр Александр Молочников в интервью Ксении Собчак рассказал об отношениях с участницей шоу Comedy Woman Екатериной Варнавой.

По его словам, он никогда не испытывал столь сильных чувств по отношению к кому-то. Известно, что звёзды связаны романтическими узами на протяжении нескольких месяцев.

Знакомство Молочникова с Варнавой произошло по содействию режиссёра Константина Богомолова. Так, деятель искусства предложил рассмотреть кандидатуру актрисы на роль в спектакле Молочникова. По словам Варнавы, их накрыла влюблённость при встрече на шоу «Танцы со звёздами».

Я понял, что со времён пионерского лагеря так себя не вёл. Старался выпендриваться и шутить, лишь бы меня девчонка заметила, — отметил Молочников в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Актёр также добавил, что их отношения с Варнавой закрутились очень быстро. По его словам, он никогда не испытывал подобных эмоций.

Ранее NEWS.ru писал, что Екатерина Варнава сумела удивить поклонников непривычным женственным образом. Звезда Comedy Woman снялась в полупрозрачном платье российского люксового бренда Maisonesve.

Непривычный образ комедийной актрисы — женственной, утончённой, в платье в пол цвета капучино — заставил ахнуть пользователей. Платье выгодно подчеркнуло фигуру Варнавы, да и сама актриса была удивлена тому, как изменила её новая одежда.